Quarta-feira tem mais de 2 mil vagas de emprego em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) anunciou nesta quarta-feira (13), a disponibilidade de 2.083 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades, distribuídas em 125 diferentes profissões, foram ofertadas por mais de 190 empresas da capital.

Entre os cargos com maior número de vagas estão operador de caixa (309), auxiliar de limpeza (180), açougueiro (56), atendente de padaria (24), auxiliar de cozinha (33) e motorista de caminhão (12). Também há chances para funções como auxiliar administrativo, farmacêutico, ajudante de estruturas metálicas, demonstrador de mercadorias e balconista de açougue.

Do total, 10 vagas são destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs), nas funções de agente de saneamento, almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção e empacotador à mão.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, bairro Vila Glória. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. É necessário levar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

