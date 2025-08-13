Adolescente de 13 anos morre após acidente com bicicleta em Três Lagoas

Foto: reprodução/TVC
Foto: reprodução/TVC

Um adolescente de 13 anos morreu após um acidente envolvendo a bicicleta que conduzia, em Três Lagoas, município localizado cerca de 327 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na segunda-feira (11), mas a morte foi divulgada nesta terça-feira (12).

De acordo com as informações, as circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades. Não há confirmação se houve participação de outro veículo ou se o jovem caiu sozinho. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas, apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-lo, não resistiu e teve a morte encefálica confirmada.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda. “Um garoto lindo, muito amado, amoroso, educado, inteligente e sempre preocupado com todos”, disse um parente.

O velório aconteceu nesta terça-feira (12), e o sepultamento está marcado para quarta-feira (13), às 10h, no Cemitério Municipal de Três Lagoas.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Fraudes no recebimento do auxílio emergencial são investigadas pela PF em Dourados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *