Adolescente de 13 anos morre após acidente com bicicleta em Três Lagoas

Um adolescente de 13 anos morreu após um acidente envolvendo a bicicleta que conduzia, em Três Lagoas, município localizado cerca de 327 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na segunda-feira (11), mas a morte foi divulgada nesta terça-feira (12).

De acordo com as informações, as circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades. Não há confirmação se houve participação de outro veículo ou se o jovem caiu sozinho. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas, apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-lo, não resistiu e teve a morte encefálica confirmada.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda. “Um garoto lindo, muito amado, amoroso, educado, inteligente e sempre preocupado com todos”, disse um parente.

O velório aconteceu nesta terça-feira (12), e o sepultamento está marcado para quarta-feira (13), às 10h, no Cemitério Municipal de Três Lagoas.

