Frentista é baleado após reagir a assalto em Ponta Porã

Vítima foi atingida na mão esquerda e ladrão está em hospital sob escolta da polícia; comparsa fugiu do local

Nesta terça-feira (12), uma tentativa de assalto em um posto de combustível terminou com um frentista baleado e o ladrão imobilizado por outros funcionários no local.

Segundo o Ponta Porã News, a PM (Polícia Militar) informou que os dois indivíduos chegaram em uma motocileta Honda/Gl de cor preta, mas um deles ficou no veículo enquanto o outro anunciou a tentativa de assalto com uma arma no local.

Ele chegou no estabelecimento e anunciou o roubo, porém um frentista que trabalha no posto reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. O funcionário foi atingido por um disparo na mão esquerda, mas conseguiu desarmar o bandido.

Outros funcionários ajudaram a imobilizarar o ladrão que apresentava ferimentos no rosto e costas. O suspeito ficou imobilizado até a chegada da Força Tática. Posteriormnete, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao HR (Hospital Regional, onde está sob escolta policial.

O comparsa conseguiu fugir e a arma utilizada no crime foi apreendida e entregue à Polícia Civil. A ocorrência foi registrada como roubo à mão armado, posse de arama de fogo de uso restrito e lesão corporal grave. Investigações do caso são realizadas pela 2º Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.