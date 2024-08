Veículo bate em árvore e cai em córrego na Ernersto Geisel

Devido o impacto da batida, a árvores também caiu

Na manhã de hoje (29), um carro modelo Fiat Mobi caiu no Córrego Segredo, na Ernersto Geisel, após a motorista, de 24 anos, bater em uma árvore e perder o controle do veículo.

De acordo com informações o acidente aconteceu próximo à Rua Assis Chateaubriand e a condutora seguia sozinha no veículo. Devido o impacto da batida, a árvore também caiu.

O córrego não tem proteção lateral e o veículo caiu de uma altura aproximada de 5 metros. A jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa com ferimentos leves, sem risco de morte.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram