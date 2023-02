‘Alemão’ tenta surpreender a polícia, mas morre em confronto

Diego Rodrigues Botelho, de 37 anos, conhecido como ‘Alemão’, morreu na noite desta quinta-feira (9), após entrar em confronto com a Polícia Militar, no bairro Parque Residencial Iracy Coelho Neto, em Campo Grande. De acordo com informações policiais, o homem teria sacado uma arma na abordagem

Uma equipe policial do Batalhão de Choque realizava uma patrulha em um local com concentração de traficantes. Em determinado momento avistaram um veículo Volkswagen Gol, que saía do local. Para preservar a guarnição, os policiais resolveram parar o carro após o suspeito sair da região.

Com o uso de sinais sonoros e luminosos foi dada a ordem de parada, que não foi obedecida por ‘Alemão’. Apenas depois de alguns minutos o suspeito acatou e estacionou seu veículo. Entretanto, o homem não desceu do veículo de imediato e de mãos para cima, como ordenava os policiais.

Após alguns instantes de insistência, Diego saiu do carro de mãos para cima, porém colocou as mãos na cintura na expectativa de conseguir pegar seu revólver.

‘Alemão’ acabou ferido no tórax, sendo socorrido pelos policiais e encaminhado para o hospital, mas acabou morrendo. No carro, os policiais apreenderam um tablete de cocaína. Diego estava com uma arma calibre .38.

‘Alemão’ seria suspeito de ter assassinado um policial militar à paisana em 2007, em uma tentativa de roubo a um supermercado, na Vila Taveirópolis.

Outros casos nesta semana

Luana Bonini dos Santos, de 33 anos, e Luiz Henrique Pereira, de 21, também morreram em confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na noite de quarta-feira (8), em Três Lagoas, a 334 km de Campo Grande. Os envolvidos seriam integrantes do PCC, de acordo com informações policiais.

Além dele, em Campo Grande, Adriano Ferreira da Luz Junior, de 20 anos, morreu em confronto com policiais do Batalhão de Choque, na madrugada de quarta-feira (8), no bairro Nhanhá.

