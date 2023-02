Loja de veículos é roubada e ladrões levam moto esportiva

Uma loja de veículos, localizada na rua Salgado Filho, Em Campo Grande foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (10). Segundo informações da loja, uma moto esportiva foi levada pelos assaltantes.

O portão da frente da loja foi arrombado. Ainda não se tem mais informações de como foi a dinâmica, pois as câmeras de segurança do estabelecimento, assim como os alarmes foram desativados. O escritório do local também teve sua fechadura arrombada.

Um dos funcionários da loja revela ainda não ter mais informações

“Entraram, arrombaram aí, levaram uma moto esportiva. A única informação, eu não tive acesso às imagens das câmeras, pois os caras arrebentaram tudo. Nós ficamos sabendo agora cedo. Meu funcionário chegou ai e foi para delegacia. Vamos levantar mais informações, o técnico ta vindo para ver se conseguimos recuperar as imagens”.

Em uma das mesas do local, os ladrões deixaram uma carteira de cigarros e um pó branco, que se assemelhava a cocaína, entretanto o produto ainda passará pela perícia.

Agentes da Polícia Militar compareceram ao local e fizeram os procedimentos de investigações iniciais. O caso foi registrado na Depac Centro e segue sob investigação policial.

Com informações de Mylena Fraiha.

