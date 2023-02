Mais de 32 mil doses de vacina bivalente chegam hoje em MS

Chega nesta sexta-feira (10) a Mato Grosso do Sul, a primeira remessa de doses da Pfizer Bivalente, com o objetivo de reforçar a campanha de imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde enviou ao todo 242.196 doses, sendo 32.400 enviadas hoje e 209.796 doses enviadas no próximo carregamento, previsto para a próxima segunda-feira (13).

As novas doses chegam em voo solidário até às 17 horas, na sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES (Secretaria Estadual de Saúde). Os imunizantes serão entregues aos 79 municípios do estado a partir da próxima segunda-feira.

Segundo a Coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, as doses de bivalente serão destinadas ao público que integra a primeira fase da Campanha Nacional de Imunização.

“Idosos a partir de 70; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos; abrigados e trabalhadores destas instituições, imunocomprometidos, comunidade indígenas, ribeirinhas e quilombolas e profissionais da saúde. A vacina Bivalente deve ser usada somente para dose de reforço”.

O esquema vacinal para estes grupos será de uma dose da vacina Covid-19 bivalente (reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.

A Secretaria ainda destaca que para pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário para as doses de reforço da vacina bivalente e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema primário incompleto, devem completar o esquema vacinal com as vacinas monovalentes da Covid-19.

Datas

De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que a vacinação inicie no dia 27 de fevereiro. Na primeira fase, a campanha terá foco em pessoas com idade acima de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Na sequência (Fase 2, com data ainda a ser definida), a campanha será voltada a pessoas com idade entre 60 e 69 anos. Gestantes e puérperas serão o foco da Fase 3; e profissionais de saúde serão o foco da quarta fase da campanha.

A vacina bivalente pode ser aplicada três meses após a última aplicação das monovalente (1ª e 2ª dose) ou as duas doses de reforço. Os imunizantes bivalentes foram produzidos para combater as subvariantes mais recentes da ômicron, as BQ1 e XBB 1.5.

Covid-19 em MS

Segundo o boletim epidemiológico da SES, divulgados na última terça-feira (7), na primeira semana de fevereiro o estado registrou 1.337 novos casos de Covid-19 e 10 óbitos por Covid-19, o que representa uma alta de 43% no número de casos em relação à semana anterior, quando foram contabilizados 966 casos.

Se comparado a semana epidemiológica anterior, entre 24 a 31 de janeiro, o número de óbitos teve uma leve aceleração, subindo de 7 para 10 mortes. Desde os primeiros meses do ano, Mato Grosso do Sul contabiliza 11.238 casos confirmados e 63 óbitos, o que representa uma letalidade de 0,6% e um taxa de mortalidade de 2,2 a cada 100 mil habitantes. A incidência de casos para cada 100 mil habitantes é de 395,8.

Dentre os municípios com maior incidência de casos nos últimos setes dias, Campo Grande lidera com 794 novos casos, em seguida aparece Três Lagoas (85), Paranaíba (52), Anastácio (42), Ivinhema (39), Dourados (37) e Aparecida do Taboado (26).

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

