Supostos integrantes do PCC morrem em confronto com a Polícia

Luana Bonini dos Santos, de 33 anos, e Luiz Henrique Pereira, de 21, morreram em confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (8), em Três Lagoas, a 334 km de Campo Grande. Os envolvidos seriam integrantes do PCC, de acordo com informações policiais.

A equipe realizava um patrulha na região, no bairro no bairro Guanabara. Isso porque os policiais já haviam prendido dois homens na mesma residência onde aconteceu o confronto. Ao passar pela casa, avistaram Luana sentada. Ela arremessou um embrulho ao lado do portão e fugiu da abordagem.

Houve a checagem do embrulho e se tratava de cocaína. Ao entrar na residência, os policiais ouviram a mulher engatilhando a arma. Ela disse que iria tirar um objeto da cintura, foi quando a equipe efetuou os disparos.

Em seguida, ao acessar os fundos do imóvel, a PM se deparou com Luiz, que, segundos a Polícia, também reagiu com arma e foi atingido por tiro. Eles foram socorridos pelos policiais, mas não resistiram e morreram no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Na casa foram apreendidos uma arma cromada tipo pistola calibre .32 com munições, um revólver calibre.32, além de munições, dinheiro, celular e drogas. A perícia foi acionada para a realização de todos os procedimentos necessários.

