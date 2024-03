Agressor tenta descomprir medida protetiva e acaba sendo preso em Paranhos

O Delegado Raul Henrique Oliveira da Costa, da Polícia Civil, prendeu em flagrante um homem de 46 anos por descumprimento de medida protetiva, evitando assim um possível feminicídio. O incidente ocorreu nesta última quarta-feira (28) no centro do município de Paranhos, no estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações apuradas, por volta das 12 horas, um cidadão que preferiu manter sua identidade anônima avistou o Delegado saindo de um restaurante após o almoço. Este informou que uma mulher de 48 anos estava em perigo, pedindo socorro devido a ser vítima de violência doméstica.

O informante relatou que, ao procurar a viatura da Polícia Militar para pedir ajuda, avistou o Delegado Raul Henrique Oliveira da Costa e decidiu acioná-lo imediatamente. O policial prontamente se dirigiu ao local indicado e se deparou com a vítima clamando por ajuda, afirmando que possuía uma medida protetiva contra o agressor de 46 anos, que a ameaçava de morte e recusava-se a sair de sua residência.

Ao perceber a presença policial, o agressor tentou fugir em uma motocicleta estacionada em frente à casa da vítima, com a intenção de seguir em direção ao Paraguai, país vizinho. No entanto, ele foi perseguido e capturado, momento em que o Delegado deu voz de prisão em flagrante, contendo-o.

Durante a revista, o agressor foi encontrado com um canivete no bolso e portava cédulas estrangeiras (guarani). A rápida ação do Delegado Costa foi crucial para impedir um desfecho trágico e reforça o compromisso da Polícia Civil em servir e proteger a população sul-mato-grossense. O homem detido agora enfrentará as devidas medidas legais e responderá pelos crimes cometido.

