Confira as interdições neste fim de semana em Campo Grande

Neste fim de semana, a partir desta setxa-feira haverá interdições no trânsito de Campo Grande. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores e pedestres mantenham a atenção redobrada nesses locais de interdição e que busquem rotas alternativas:

Confira as interdições na Capital:

Inauguração da Quadra “Paz e Bem”

Data: 01/03/2024 das 14:00 às 17:30

Local: Rua. Ipamerim entre Rua Barreiras e Rua Barueri

Amigos da Lagoa Itatiaia

Data: 02/03/2024 das 07:00 às 22:00

Local: Rua Canindé entre as Ruas Antônio Marques e Hónoria Corrêa e Nova Tiradentes

