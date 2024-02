Agrotóxicos e cigarros contrabandeados são apreendidos em Dourados

Na manhã desta quarta-feira (28/2), a Polícia Federal desencadeou uma operação que resultou na apreensão de agrotóxicos e cigarros contrabandeados, revelando um esquema ilegal de introdução desses produtos no país.

A ação ocorreu quando os policiais federais abordaram um veículo que transitava no sentido de Campo Grande/MS. Contando com o apoio de cães farejadores altamente treinados, a equipe identificou e localizou os materiais ilícitos dentro do veículo.

Diante da flagrante infração, uma pessoa foi detida em flagrante, acusada de crime de contrabando. As autoridades ressaltam a importância desse tipo de operação para combater a entrada ilegal de produtos no país, garantindo a segurança sanitária e a regularidade do comércio.

O contrabando de agrotóxicos e cigarros representa não apenas uma ameaça à economia, mas também coloca em risco a saúde pública, uma vez que esses produtos podem não atender aos padrões de segurança estabelecidos pelas autoridades locais.

As investigações sobre o esquema de contrabando continuam, visando identificar e responsabilizar todos os envolvidos nessa prática ilícita. A Polícia Federal reforça seu compromisso em combater o crime organizado e manter a integridade das fronteiras nacionais.

A população é incentivada a colaborar com informações que possam contribuir para o êxito das investigações, garantindo a eficácia das ações policiais e a promoção da segurança no estado de Mato Grosso do Sul.

