Câmara tem que esperar 48 horas para convocar o vice-prefeito de Terenos, afirma presidente

Conforme noticiado pelo Jornal O Estado, a justiça decidiu manter a prisão de todos os alvos da operação realizada na última terça-feira (9), a qual resultou na prisão do prefeito de Terenos, Henrique Budke (PSDB), e outros 15 investigados.

Por meio de nota, o presidência da Câmara Municipal, Leandro Caramalac (PSD), afirmou que é preciso esperar 48 horas para convocar o vice-prefeito, Arlindo Landolfi (Republicanos).

“A Câmara Municipal de Terenos informa que tomou conhecimento de fatos recentes envolvendo o Poder Executivo ocorridos na última terça-feira, dia 09, e está acompanhando o tema com a devida atenção institucional. Como Casa de Leis, nosso compromisso é atuar com prudência, transparência e respeito ao devido processo legal. Nesse sentido, a Presidência já determinou a adoção dos procedimentos internos necessários, bem como a solicitação de informações às autoridades competentes, a fim de garantir a correta avaliação dos eventuais desdobramentos administrativos e políticos previstos na legislação.

Comunicamos que, na próxima sexta-feira, dia 12, às 8:00 horas a Câmara Municipal fará pronunciamento oficial, apresentando à sociedade os encaminhamentos institucionais cabíveis, sempre pautados pela lei e pela preservação da estabilidade administrativa do município e da continuidade dos serviços públicos”.

Com Brunna Paula