PRF encontra 262 Kg de cocaína escondidas em caminhão no município de Corumbá

Condutor confessou que recebeu os entorpecentes na cidade e entregaria em Campo Grande
Nesta quarta-feira (10), 262 Kg de cocaína foram apreendidas escondidas em um caminhão no município de Corumbá. Os entorpecentes foram encontrados no tanque de combustível do veículo.
Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizavam fiscalizações na BR-262 quando abordaram o caminhão, um Scania/G 420. O condutor apresentou nervosismo durante a vistoria e a equipe policial desconfiou de alterações na estrutura do tanque de combustível do caminhão.
No trabalho de fiscalização, a equipe policial contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, que abriu o compartimento. No total, foram encontradfos 199 kg de pasta base e 63 kg de cloridrato de cocaína.
O motorista confessou ter recebido o ilícito em Corumbá e que o entregaria em Campo Grande. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Corumbá.
