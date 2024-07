Adolescente mata padrasto com facadas no pescoço após ele ameaçar irmãs

Um homem identificado como Marcos Aparecido Florêncio Ramos(40) foi morto com facadas pela enteada adolescente em Amambai, localizada a 353km de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, o homem ameçou matar adolescente e suas irmãs de 15 e 10 anos e ainda disse que praticaria atos sexuais.

Por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira, a mãe e o padrasto chegaram na casa, onde estavam a adolescente e suas irmãs. O homem teria falado para a menor de 10 anos dormir na cama com ele e mãe, mas a adolescente impediu e disse que a irmã não iria.

O homem ficou com raiva e assim começou uma discussão entre ele e a adolescente. Ela disse que o homem não deveria estar na casa, porque agredia a sua mãe. Após isso, Marcos empurrou a adolescente que caiu no chão, em seguida ele a imbomilizou e a jovem disse que chamaria a polícia.

O homem respondeu dizendo que ficaria preso por um tempo e voltaria para matar ela e suas irmãs e depois faria algo “bem devagar”, sugerindo algo de cunho sexual. Foi quando, a adolescente pegou uma faca e acertou um golpe no pescoço do homem.

Na chegada da polícia ao local,a adolescente estava abalada e gritando com uma faca nas mãos. A mãe da menina dizia “ela matou ele”.

A faca foi apreendida. Também foram acionados, o Conselho Tutelar. A faca foi apreendida.

