Sargento da PM morre após bater carro na traseira de carreta

Sargento aposentado da PM (Polícia Militar) identificado como Reginaldo Silva da Cruz, de 57 anos, morreu, no final da noite dessa terça-feira (2), na BR-060, em Sidrolândia, distante 71 quilômetros de Campo Grande, após bater o carro que conduzia na traseira de uma carreta articulada.

Conforme Boletim de Ocorrência, a vítima seguia em um VW Gol quando por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu frear e bateu no veículo de carga pesada que seguia à frente.

Com o impacto da batida, o carro ficou com a frente completamente destruída. O socorro foi acionado, mas devido os graves ferimentos, Reginaldo morreu ainda no local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve na cena do acidente para controlar o trânsito. O caso foi registrado na delegacia da cidade como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram