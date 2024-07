Governo do Estado publica abertura de processo seletivo para a Ageprev

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) e Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) publicaram, no Diário Oficial Eletrônico n. 11.541, dessa terça-feira (2), o Edital 1/2024 – SAD/AGEPREV, que torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado SAD/AGEPREV para seleção de pessoal, por tempo determinado.

O período de inscrições para a avaliação curricular começa às 8 horas desta terça-feira, 02 de julho, e vai até 17 horas do dia 10 de julho de 2024, pelo site www.concursos.ms.gov.br. A previsão é de contratação temporária de profissionais com formação de nível médio e superior, para os cargos de Técnico Previdenciário e Analista Previdenciário.

Ao todo, são oferecidas 35 vagas. Para o cargo de Técnico Previdenciário são 20 vagas, divididos nas funções de atendimento ao público, recepção, técnico administrativo, motorista e técnico em segurança do trabalho. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração base é de R$ 2.015,10.

Para Analista Previdenciário são 15 vagas, sendo necessário ter formação superior nas áreas de Contabilidade, Administração, Economia, Serviço Social, Psicologia, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistema de Informação, Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Direito. A carga horária é de 40 horas semanais e 30 horas semanais para o Serviço Social, com remuneração base de R$ 5.065,01.

Aos candidatos que desejarem participar do Processo Seletivo Simplificado – SAD/AGEPREV na condição de Pessoa com Deficiência – PCD, negro e indígena, será reservada, dentre as vagas oferecidas, para os candidatos aprovados e habilitados como cotistas o percentual de 5% para pessoas com deficiência, 20% para negros, e 3% para indígenas.

Todas as informações e etapas referentes ao processo seletivo para atuação na Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul podem ser acessadas no edital completo publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 11.541, de 2 de Julho de 2024, a partir da página 196, ou no site.

Com informações do Gov MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram