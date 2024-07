Identificado o suspeito de atropelamento que matou idoso de 76 anos em Mundo Novo

O condutor do veículo Ecosport fugiu do local após a colisão e não prestou socorro à vítima.

Nesta segunda-feira (01), foi identificado, o homem de 26 anos, suspeito de ter atropelado e causado a morte de um idoso de 76 anos, na tarde de ontem, no centro de Mundo Novo.

Segundo informações, por volta das 14h de ontem(30), o idoso caminhava empurrando uma bicicleta, pela rua Fernando Saldanha, centro da cidade, quando foi atingido por um veículo Ford/Ecosport de cor vermelha, que trafegava pela mesma via e sentido.

O idoso foi arremessado pelo veículo e sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido ao hospital local e em seguida transferido para o município de Dourados, onde faleceu nesta madrugada, em decorrência dos ferimentos. O condutor do veículo Ecosport fugiu do local após a colisão e não prestou socorro à vítima.

Na manhã desta segunda-feira, os policiais civis da Delegacia de Mundo Novo, identificaram o causador do acidente. Ele foi localizado em sua residência e encaminhado para delegacia, onde prestou esclarecimento, tendo confessado o crime. O veículo Ecosport também foi localizado e apreendido pelos policiais e será submetido a perícia.

O autor de 26 anos, foi indiciado inicialmente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro (art. 302, §1º, III, CTB). As investigações prosseguem para completa apuração das circunstâncias do crime.

