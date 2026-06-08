Adolescente foge com bebê no colo e denuncia cárcere privado; companheiro de 19 anos é preso em Campo Grande

Uma adolescente de 14 anos conseguiu escapar de uma situação de violência doméstica e pedir ajuda à Polícia Militar na noite desse domingo (7), em Campo Grande. Com a filha de apenas 9 meses nos braços, a jovem aproveitou um momento de distração do companheiro, de 19 anos, para fugir e abordar uma viatura que passava pela Avenida Guaicurus, no Jardim Monumento.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da PM (Polícia Militar) realizavam patrulhamento ostensivo pela região quando foram surpreendidas pela adolescente, que se aproximou chorando e visivelmente abalada. Aos policiais, ela relatou que mantinha uma união estável com o suspeito há cerca de três anos e que vinha sendo mantida trancada em casa, sem liberdade para sair.

A vítima também denunciou um histórico de agressões físicas praticadas pelo companheiro. De acordo com o relato, os episódios de violência ocorreram em diversas ocasiões, inclusive quando ela segurava a filha do casal nos braços.

Após a denúncia, os militares localizaram o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, o jovem negou ter mantido a adolescente em cárcere privado ou cometido agressões. Ele afirmou que o casal havia discutido por questões relacionadas aos afazeres domésticos e alegou que a companheira tentou deixar a residência com a bebê durante o desentendimento.

Ainda conforme o registro policial, o rapaz apresentou comportamento agressivo e alterado durante a ação da equipe. Diante da situação, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança dos envolvidos e realizaram a condução do suspeito até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A adolescente e a criança foram transportadas em outra viatura até a unidade policial, onde a vítima formalizou a denúncia e solicitou medidas protetivas de urgência.

Na delegacia, a jovem informou que passará a residir com o irmão para se afastar do suspeito. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, além de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

O jovem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias das denúncias e os relatos de violência apresentados pela adolescente.

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