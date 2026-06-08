Mulher é presa após matar companheiro a facadas durante discussão em Iguatemi

Uma mulher de 39 anos, identificada como Solange Romeiro, foi presa na noite desse domingo (7) suspeita de matar o companheiro, Ludimar Pereira de Mello, de 32 anos, durante uma discussão em uma residência localizada no bairro Vila Nova Esperança, em Iguatemi, município situado a 412 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, o casal havia consumido bebida alcoólica antes do desentendimento que terminou em morte.

O crime aconteceu em uma casa na Rua Konrad Waloszek. Vizinhos acionaram as autoridades após ouvirem uma briga e relatarem que havia uma pessoa ferida por golpes de faca no imóvel. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram Ludimar caído no chão de um dos quartos, com diversos ferimentos pelo corpo.

Uma equipe médica foi chamada para prestar atendimento, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima. Ludimar trabalhava como assistente de serviços gerais. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e para o início das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, Solange afirmou que a discussão começou após ambos ingerirem bebidas alcoólicas. Durante o conflito, ela teria pegado uma faca e desferido vários golpes contra o companheiro. A suspeita permaneceu sentada em frente à residência até a chegada da polícia e não tentou fugir.

Ela foi encaminhada para exame de corpo de delito, que não apontou lesões, e posteriormente levada para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi. Os investigadores realizaram buscas para localizar a faca utilizada no crime, mas o objeto não foi encontrado. O caso foi registrado como homicídio simples no contexto de violência doméstica e segue sob investigação.

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