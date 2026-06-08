Tempo firme prevalece nesta segunda-feira em regiões do MS

São esperados baixos valores de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões oeste, norte, nordeste, sudoeste e pantaneira, onde os valores poderão ficar entre 15-35% nos horários

Nesta segunda-feira (08), a previsão indica tempo firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. Durante as noites, madrugadas e ao amanhecer, as temperaturas seguem mais amenas, com mínimas próximas de 10-14°C,

especialmente nas regiões sudeste, leste e nordeste do estado.

Ao longo das tardes, haverá elevação gradual das temperaturas, com máximas podendo atingir valores entre 30-34°C. Essa combinação de manhãs mais frias e tardes mais quentes resulta em elevada amplitude térmica, caracterizada pela grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas registradas no mesmo dia, podendo superar os 15-20°C em algumas localidades.

Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões oeste, norte, nordeste, sudoeste e pantaneira, onde os valores poderão ficar entre 15-35% nos horários mais quentes do dia, exigindo atenção quanto aos riscos associados ao tempo seco.

Entre a tarde e noite de domingo, a previsão de uma aproximação de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade pode favorecer a formação de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Os ventos atuam do quadrante leste com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 10-14°C e máximas entre 23-27°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 16-20°C e máximas entre 28-34°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 12-18°C e máximas entre 27-33°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 14-18°C e máximas entre 27-29°C.

Com informações do Cemtec.

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