Ciclista morre após ser atingido por carro na BR-060, em Jardim

Acidente aconteceu na noite deste sábado (6), próximo ao IFMS

Na noite do ultimo sábado (6), um ciclista morreu após ser atingido por um carro na BR-060, em Jardim, nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

As primeiras informações apontam que o veículo seguia pela rodovia quando ocorreu a colisão. Com o impacto, a bicicleta foi arremessada e o carro sofreu danos de grande proporção na parte dianteira.

A motorista ficou abalada após o acidente.

A identidade do ciclista ainda não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

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