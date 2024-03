Caminhão com 800 caixas de cigarros é apreendido em Naviraí

Mais uma apreensão de entorpecentes foi realizada em uma rodovia de Mato Grosso do Sul, na quarta-feira (20). A Polícia Federal (PF) apreendeu um caminhão carregado com aproximadamente 800 caixas de cigarro em Naviraí, município distante 358 km de Campo Grande.

De acordo com informações da PF, durante fiscalização de rotina, na Br-163, um caminhão foi interceptado e durante vistoria, foram encontradas caixas de cigarros, de origem estrangeira, que entraram no Brasil de maneira ilegal.

Foram apreendidos cerca de 800 caixas de cigarros, que estavam escondidas em meio à carga de farelo de cereais. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o condutor do veículo não ofereceu resistência e confessou que estava transportando a carga. Ele foi preso em flagrante delito.

O caminhão e a carga foram encaminhados à Receita Federal do Brasil, para que os procedimentos fiscais sejam realizados.

