Morador de rua é agredido por segurança em supermercado da Capital

Na noite da última quarta-feira (20), um morador de rua foi agredido pelo segurança do supermercado Comper, localizado na Av. Mato Grosso. O caso teria acontecido porque o morador, identificado como Robson de Castro, estava pedindo comida aos clientes do mercado.

O segurança do estabelecimento comercial, identificado como Nelson Ferreira, afirmou à polícia que, conforme as diretrizes da empresa, não é permitida a prática de pedir alimentos dentro da área do comércio. Nelson também alegou estar sendo ameaçado por Robson por não permitir que ele peça alimentos no local. Na data do ocorrido, ao pedir para que Robson se retirasse do estacionamento, houve uma discussão e Robson deixou cair um canivete, que foi entregue aos policiais, e saiu dizendo que voltaria com a família.

Pouco tempo depois, Robson retornou ao estabelecimento comercial com a mão na cintura, fazendo menção de estar armado, e mais uma vez Nelson pediu para que ele se retirasse. Durante o incidente, houve um empurrão que fez Robson cair no chão, momento em que ele ameaçou novamente Nelson, dizendo que iria matá-lo. Diante disso, Nelson acabou desferindo um chute no rosto de Robson, que desmaiou.

Robson foi encaminhado para a UPA Cel. Antonino, onde recebeu atendimento médico odontológico. Segundo a profissional odontológica, não houve fraturas, apenas foram feitos diversos pontos nos lábios.

Robson declarou para os policiais que estava no estacionamento do Hipermercado Comper pedindo alimentos quando o segurança, identificado como Nelson, começou a agredi-lo sem motivos. Ele negou ter feito ameaças contra Nelson e afirmou estar na região do Hipermercado Comper há aproximadamente uma semana.

