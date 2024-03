Mulher morre atropelada pela própria caminhonete em São Gabriel do Oeste

Na manhã desta quarta-feira (20), Marlise Terezinha de Alencastro, 49, morreu esmagada pelo próprio veículo na avenida Tuiuiú, em São Gabriel do Oeste, a aproximadamente 137 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Idest, a vítima estava com o marido no veículo realizando uma entrega em frente a uma casa. Eles pararam no local e a mulher desceu do carro.

Em seguida, a caminhonete começou a descer a avenida. Rapidamente o homem, que apresenta limitações de movimento em uma das pernas, correu para acionar o freio de mão. Porém, ele caiu ao chão.

Marlise tentou ajudar, mas também perdeu o equilíbrio e caiu embaixo da caminhonete. O pneu dianteiro esquerdo parou sobre seu corpo, atingindo o tórax, região da barriga e peito.

O veículo parou após colidir numa placa. Os serviços de emergência foram acionados, e mesmo com a rápida resposta do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, nada puderam fazer pela vítima, que já se encontrava sem vida.

O homem envolvido no acidente recebeu atendimento no local. A área foi isolada pelas autoridades competentes, com equipes da Polícia Militar e Civil presentes para investigação do ocorrido.

Além disso, a perícia técnica de Coxim foi acionada para colaborar com as investigações e determinar as circunstâncias exatas do acidente e remoção do corpo do local.