Colisão frontal arranca cabine de carreta na MS-306

Colisão frontal entre duas carretas terminou com a cabine de uma delas arrancada, no final da manhã desta terça-feira (5), na MS-306, em Chapadão do Sul, distante 332 quilômetros de CAmpo Grande.

Apesar da gravidade do acidente, não há relato de feridos gravemente, nem quem causou a batida. Após a colisão, os veículos ficaram atravessados na rodovia, impedindo a passagem de outros automóveis pela pista.

Por conta disso, o trânsito na região está no sistema “Pare e Siga”, até que a carretas possam ser retiradas do local. Equipe da Polícia Militar Rodoviária acompanhada a ocorrência para evitar novos acidentes no trecho.

