Adolescente de 16 anos morre após acidente entre moto e van em Chapadão do Sul

Uma adolescente de 16 anos teve a morte confirmada por familiares nessa segunda-feira (28), dois dias após se envolver em um grave acidente de trânsito em Chapadão do Sul, a cerca de 331 quilômetros de Campo Grande. Ela era passageira de uma motocicleta que colidiu com uma van no cruzamento entre as avenidas Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, na tarde de sábado (26).

De acordo com informações apuradas, a van era conduzida por uma mulher e atingiu a moto em que a jovem estava. Os dois ocupantes da motocicleta ficaram feridos, mas a adolescente sofreu os ferimentos mais graves, com afundamento de crânio. Ela foi inicialmente levada para o hospital da cidade e, devido à gravidade do caso, transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Apesar dos esforços médicos, a jovem teve morte cerebral confirmada no início da noite de segunda-feira. A retirada dos aparelhos está prevista para a manhã desta terça-feira (29). Em meio à dor, a família decidiu autorizar a doação de órgãos da adolescente, gesto que pode salvar outras vidas.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais