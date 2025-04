Frio chega a Mato Grosso do Sul com mínima de 9,3°C e sensação térmica de 10,7°C em Campo Grande

O avanço de uma massa de ar frio derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (29), trazendo sensação de outono mais intenso e exigindo agasalhos já nas primeiras horas do dia. Campo Grande registrou mínima de 15,2°C durante a madrugada, mas a sensação térmica chegou a apenas 10,7°C, surpreendendo quem precisou sair cedo pelas ruas da Capital.

No interior, os termômetros despencaram ainda mais. Iguatemi, no extremo sul do Estado, foi o município mais frio até o momento, com mínima de 9,3°C. Em Amambai e Caarapó, as temperaturas ficaram em torno dos 10°C. Já em Dourados e Ponta Porã, os termômetros marcaram 12,3°C, revelando um amanhecer bem gelado no cone-sul.

Até mesmo Porto Murtinho, tradicionalmente conhecido pelas altas temperaturas, amanheceu com apenas 16°C, confirmando o alcance da frente fria em todo o território sul-mato-grossense.

Confira as menores temperaturas registradas nesta madrugada:

– Iguatemi: 9,3°C

– Amambai: 10,0°C

– Caarapó: 10,7°C

– Aral Moreira: 11,1°C

– Sete Quedas: 11,4°C

– Rio Brilhante: 11,6°C

– Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul e Ponta Porã: 12,1°C

– Dourados: 12,3°C

– Itaquiraí e Maracaju: 12,7°C

– Nova Andradina: 12,9°C

Os dados foram divulgados pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que reforça que os índices podem sofrer atualizações conforme novas leituras das estações meteorológicas distribuídas pelo Estado.

A queda nas temperaturas é resultado de um sistema de alta pressão atmosférica, que traz estabilidade, céu claro e tempo seco para Mato Grosso do Sul. Entre esta terça-feira e a quinta (1º), o clima deve permanecer firme, com variação de nebulosidade e pouca chance de chuva — embora precipitações isoladas ainda possam ocorrer nas regiões norte e nordeste hoje.

Em Campo Grande, as temperaturas máximas devem variar entre 25°C e 28°C. Já no cone-sul e região de Dourados, os termômetros devem marcar entre 23°C e 25°C. No Pantanal e sudoeste, os dias serão mais quentes, com máximas podendo atingir 32°C. No norte e bolsão, o clima também será ameno, com máximas entre 26°C e 30°C.

Com informações do Inmet

