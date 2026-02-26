Adolescente de 14 anos morre afogado durante banho em lagoa de aldeia indígena em Caarapó

Foto: reprodução/Portal da Cidade Caarapó
Foto: reprodução/Portal da Cidade Caarapó

Um adolescente de 14 anos morreu afogado na tarde dessa quarta-feira (25) enquanto nadava em uma lagoa localizada na Aldeia Te’yikue, em Caarapó, município a cerca de 280 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações apuradas no local, o jovem pulava de um alicerce conhecido popularmente como “ladrão” quando desapareceu na água e não voltou mais à superfície. A lagoa fica a aproximadamente dois quilômetros da sede da comunidade indígena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas e o resgate. Mergulhadores iniciaram os trabalhos e, após cerca de 40 minutos, localizaram o corpo submerso a aproximadamente três metros de profundidade.

Após o resgate, a Polícia Civil e a Perícia Criminal foram acionadas e compareceram ao local para os procedimentos de praxe. As circunstâncias do afogamento serão apuradas.

 

