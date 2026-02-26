Operação Couraça 2 desarticula quadrilha que movimentou R$ 9,1 milhões em golpes e lavagem de dinheiro

A PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) cumpriu, na quarta-feira (25), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão durante a Operação “Couraça 2”, que investiga um esquema criminoso responsável por movimentar aproximadamente R$ 9,1 milhões em fraudes e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, a organização criminosa era estruturada, com atuação em diferentes estados do País, e tinha como principais crimes o estelionato, a lavagem de dinheiro e a associação criminosa. Ao todo, 24 integrantes foram identificados e indiciados.

O principal golpe aplicado pelo grupo envolvia a clonagem de anúncios reais de venda de veículos publicados na internet. Os criminosos copiavam fotos e informações dos anúncios legítimos e se passavam por intermediários das negociações. As vítimas, induzidas ao erro, realizavam pagamentos para contas bancárias indicadas pela quadrilha. Quando percebiam a fraude, os valores já haviam sido transferidos para outras contas.

Além desse método, a investigação identificou outras modalidades de estelionato, como o envio de boletos falsos e o golpe da “falsa central de atendimento bancário”, em que criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras para obter dados sigilosos e realizar transferências indevidas.

Com a quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça, as análises financeiras permitiram rastrear a movimentação de cerca de R$ 9,1 milhões. Segundo a polícia, o dinheiro era pulverizado em diversas contas bancárias como forma de dificultar o rastreamento e dar aparência de legalidade às transações, caracterizando um possível esquema de lavagem de dinheiro.

Os mandados foram cumpridos nos estados de Mato Grosso, Paraíba, Piauí, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, onde os investigados aplicavam principalmente o golpe do falso intermediador na venda de veículos.

Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridas ordens de prisão preventiva expedidas pela Justiça de Minas Gerais. Uma mulher de 35 anos foi presa em São Gabriel do Oeste. Já em Campo Grande, dois homens, de 33 e 28 anos, também foram alvos da operação.

A ação foi deflagrada pela 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá (MG) e, no Estado, contou com o apoio da Garras, da Derf e da Defurv. Os presos permanecem à disposição da Justiça.

