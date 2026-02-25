Preso em MS comandava tráfico interestadual de crack e lavagem de dinheiro, apontam investigações

Operação cumpre 24 mandados de prisão e mira organização que usava mulheres e contas de terceiros para manter esquema ativo mesmo com líder na cadeia

Nesta quarta-feira (25), a operçaão Matrioska, foi deflagrada pela Polícia Civil do Paraná, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) para combater atividades de uma organização criminosa com vários criminosos.

Um homem preso em Mato Grosso do Sul é apontado como chefe de uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro entre estados do Sul e Centro-Oeste do país. Mesmo custodiado, ele teria continuado a dar ordens, definir rotas e movimentar recursos do grupo.

No total, foram expedidos 24 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros.

As investigações começaram após a prisão de uma mulher flagrada com mais de dois quilos de crack em um ônibus no Paraná. A partir daí, foi identificada uma organização com divisão de tarefas, responsável pela compra, transporte e distribuição de crack e cocaína, além da ocultação de dinheiro obtido com o tráfico.

Segundo a apuração, mulheres eram usadas para transportar a droga em viagens interestaduais, muitas vezes acompanhadas de filhos, numa tentativa de evitar suspeitas. O dinheiro circulava por meio de contas bancárias de terceiros, usadas para disfarçar a origem ilícita dos valores.

Em Mato Grosso do Sul, mandados foram cumpridos em Campo Grande. Na cela do suposto líder, que já estava em unidade de segurança máxima, foram apreendidos sete celulares.

A operação também teve desdobramentos em cidades do Paraná e em Santa Catarina. O nome “Matrioska” faz referência à boneca russa formada por camadas internas — uma alusão à estrutura do grupo e à forma de ocultação da droga.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise do material apreendido. A expectativa é desarticular completamente o esquema e interromper o fluxo financeiro ligado ao tráfico.