Funsat oferta 1.360 vagas de emprego nesta quinta-feira (26)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta quinta-feira (26), o total de 1.360 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 127 profissões e são resultado da oferta de contratações anunciadas por 142 empresas parceiras.

Para concorrer, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado no sistema da Funsat.

Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para assistente de vendas (2), auxiliar administrativo (15), auxiliar de estoque (10), atendente de padaria (2), auxiliar de armazenamento (11), caseiro (2), gerente de loja e supermercado (10) e monitor de alunos (2).

Do total de vagas, 916 são destinadas ao chamado “perfil aberto”, que não exige experiência prévia. Nessa modalidade, são 65 atividades com oportunidades, incluindo agente de saneamento (10), auxiliar de cozinha (16), auxiliar de padeiro (69), operador de caixa (110), repositor de supermercados (61) e servente de obras (4), entre outras.

Também há 93 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência), distribuídas em cinco funções: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), além de uma vaga para porteiro, empacotador à mão e auxiliar de linha de produção.

Os interessados podem obter mais informações e realizar encaminhamento diretamente na sede da Funsat, no guichê 1 da Agência de Empregos.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas.

A Prefeitura de Campo Grande reforça que a intermediação de mão de obra realizada pela Funsat é gratuita e tem como objetivo aproximar trabalhadores e empregadores, promovendo geração de emprego e renda no município.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram