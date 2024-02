Adolescente de 13 anos desparece na região da Coronel Antonino

A jovem Ana Júlia Amorim Toline, de apenas 13 anos, encontra-se desaparecida desde a última quarta-feira (14) na cidade de Campo Grande. A adolescente sumiu por volta das 18h30, na Rua Coronel Zózimo, situada no bairro Coronel Antonino.

Ana Júlia é descrita como uma jovem de olhos castanhos, pele parda, e estava vestindo pela última vez que foi vista, uma camiseta na cor salmão e short jeans. A falta de notícias está causando grande preocupação entre amigos, familiares e a comunidade em geral.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) está liderando as investigações, e qualquer informação sobre o paradeiro de Ana Júlia é considerada crucial. As autoridades solicitam que qualquer detalhe, por menor que seja, seja compartilhado para ajudar na localização da adolescente.

Serviço

Para colaborar com as buscas, entre em contato com a DEPCA pelos números (67) 3323-2500 ou (67) 3326-2510 e também pelos telefones (67) 98446-8123, (67) 98135-8132 ou (67) 99214-1907. A família e as autoridades pedem à comunidade que se unam trazer Ana Júlia de volta para casa.

Compartilhe essa informação em suas redes sociais e grupos, aumentando as chances de encontrar Ana Júlia Amorim Toline e garantindo que ela retorne em segurança para seus entes queridos. O engajamento de todos é fundamental em casos de desaparecimento, e cada compartilhamento pode fazer a diferença.

