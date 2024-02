Sob alerta meteorológico, final de semana em MS tem condições favoráveis para chuva

O Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), divulgou a previsão do tempo para este sábado (17) e domingo (18), indicando tempo mais instável, com aumento de nebulosidade e condições favoráveis à chuva, com acumulados mais significativos, acima de 50 mm/24 horas.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Destaca-se uma leve queda das temperaturas máximas ao longo do fim de semana devido a maior presença de nuvens e possibilidade de chuvas.

Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido à combinação de fatores, como uma baixa pressão atmosférica no litoral do sudeste brasileiro, cavados em médios e altos níveis da atmosfera e disponibilidade de calor e umidade.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 32°C nas regiões sul, bolsão, norte e leste. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 23-25°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22-23°C e máximas de até 30°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Alerta de chuva

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou aviso iniciando nesta quinta-feira (15), de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em grande parte Mato Grosso do Sul. O alerta vale até 10h de sexta-feira (15), podendo ser renovado.