Central de matrículas de Dourados segue com atendimentos até o final do mês para preenchimentos de vagas em aberto

A Central de Matrículas de Dourados seguirá com atendimentos presenciais até 29 de fevereiro para preencher vagas em abertas na rede municipal de ensino (REME). O atendimento vai das 7h30 às 13h30, no Centro Administrativo Municipal (CAM)

As aulas reme iniciaram hoje(15), no entanto, ainda há vagas em aberto para atender a população que não realizou as matrículas dentro do prazo ou que tenham desistido de vaga. No total, sobraram mais de mil vagas distribuídas em diversas escolas e Ceim’s.

As vagas restantes são para escolas que ainda não preencheram o quadro de alunos. Os pai ou responsáveis deverão escolher apenas entre as opções restantes. O fluxo no atendimento é tranquilo e dentro do esperado, sem filas, aglomerações ou longas esperas.

É possível entrar em contato com a Central de Matrículas por meio dos números/whatsapp (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661, ou no CAM, localizado na Prefeitura de Dourados.

Para 2024 foram oferecidas 33 mil vagas na Reme, sendo 28 mil preenchidas na rematrícula. Cerca de 32 mil alunos já foram matriculados e iniciaram o ano letivo nesta quinta-feira (15/2). Além das mil vagas remanescentes, Dourados conta com as unidades educacionais conveniadas, contratadas pela Prefeitura, que podem ser acionadas em caso de necessidade de mais vagas na cidade.

