Padrasto quebra braço de enteada de apenas 5 anos durante agressões

Um homem de 22 foi preso nesta quarta-feira (14) após agredir os enteados de três e cinco anos, no município de Miranda, a 194 quilômetro de Campo Grande. As crianças foram encontradas com diversas contusões e uma delas estava com um braço quebrado.

Conforme informações, a polícia soube das agressões contra uma criança de 3 anos, na terça-feira (13). Além da criança, o homem também teria cometido violência contra a genitora do meno, que foi ameaçada caso denunciasse os fatos. Segundo a mulher, as agressões teriam começado devido a um pedaço de torta que o menino havia comido.

A polícia militar foi acionada e no local encontraram a criança de 3 anos com o olho direito inchado e roxo. O suspeito, ao perceber a presença da polícia, conseguiu fugir.

A mulher foi encaminhada com seus três filhos para a Delegacia. No entanto, foi constatado na unidade que as outras crianças, gêmeas de 05 anos, também apresentavam lesões, e indicaram a uma Conselheira Tutelar que também eram oriundas de agressões do padrasto.

Durante o atendimento médico, foi identificado que uma das gêmeas havia fraturado o braço, devido a agressões. Na manhã de ontem, por volta das 6h, a polícia encontrou o autor em sua residência, em uma região rural

Foi dada voz de prisão a ele. O homem tentou fugir da abordagem, resistindo ativamente com pontapés, sendo necessário uso progressivo da força e algemas para contenção.

Ele foi conduzido para a Delegacia e interrogado formalmente, confessando as agressões. Diante disso foi representada pela prisão preventiva, ao Poder Judiciário, devido à gravidade dos fatos e para evitar reiteração delitiva.