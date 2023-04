Greve na Sanesul pode comprometer obras

A partir desta quinta-feira (13) os 1.335 funcionários da Sanesul podem dar início ao processo que pode levar a paralisação das suas atividades. A categoria está analisando se aceita a proposta de aumento apresentada pela direção da empresa e que tem o apoio do Governo do estado. A Sanesul, de acordo com os representantes do funcionalismo , vem tendo uma gestão deficiente pois apesar de estar em 68 cidades e 61 distritos do interior com um total de 641,8 mil clientes e de acordo com a empresa

Como resultado imediato de uma possível greve seria o comprometimento do cronograma de execução da maioria das obras em execução no interior do estado. Com uma greve dos servidores os repasses de recursos para as empresas que realizam obras estaria dificultado gerando um efeito cascata já estas não teriam como honrar compromisso com funcionários e fornecedores.

A votação das propostas acaba na tarde desta quarta-feira (12) e a previsão do sindicato é de que as propostas apresentadas pela direção da empresa venham a sejam reprovadas pela ampla maioria dos funcionários. Com o encerramento da votação que está sendo feita através do site do Sindicato da categoria deverá ser convocada uma assembleia para que a posição dos servidores venha a ser apresentada a direção da empresa

A empresa está oferecendo 5,47% de reposição salarial, mas a categoria alega que desde 2019 acumula perdas de 36%, conforme Lázaro de Godoy Neto, presidente do sindicato que representa os trabalhadores. Outro fator que estariam provocando irritação nos servidores é que para o que chamam de elite do funcionalismo, diretores e conselheiros, a oferta é bem melhor, de 10%. Mas eles também alegam que precisariam de aumento maior, já que as perdas nos últimos quatro anos são de 45,02%.

O lucro líquido da Sanesul no ano passado ficou em 87,8 milhões, o que representa queda de 8,89% na comparação com os 96,4 milhões de superávit do ano anterior. Só em termos de comparação a Águas Guariroba, por sua vez, fechou 2022 com lucro líquido de 286,2 milhões, um aumento de 26% na comparação com os 227,1 milhões de lucro no ano anterior.

