Menino de dois anos morre afogado em Dourados na piscina de casa, nesta terça-feira (11).

Samu foi chamado no hospital, mas a criança já estava sem vida. A policia investiga o caso para descobrir como aconteceu a fatalidade.

O caso ocorreu no no distrito de Vila Vargas. A família levou a criança para o hospital mas nada foi possível fazer.

