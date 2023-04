Jovem é preso transportando mais de 1 tonelada de maconha em Jeep

Um jovem de 22 anos, foi preso em flagrante, ontem (11), transportando mais de 1 tonelada de maconha, na MS-060, próximo ao Distrito de Boqueirão, no município de Jardim. Aos policiais, o rapaz afirmou que pegou o Jeep/Renegade em Bela Vista e receberia R$ 5 mil para o transporte dos entorpecentes.

A apreensão aconteceu na região que liga as cidades de Jardim e Bela Vista, quando os policiais deram ordem de parada ao motorista do Jeep, que não obedeceu e tentou fugir pela rodovia. Em fuga, o condutor perdeu a direção do veículo, após quilômetros a frente e saiu da pista. Ele tentou continuar a fuga a pé, mas foi abordado pelos agentes do DOF e preso em flagrante.

Em vistoria ao veículo, foram encontrados 1.205 quilos de maconha. Durante a checagem dos documentos do Jeep, os militares constataram uma apropriação indébita registrada em desfavor do veículo. Ao ser questionado, o jovem relatou ser morador de Sidrolândia e que havia pegado o veículo em Bela Vista já carregado e estava a caminho da cidade onde mora.

Conforme informações o DOF, o material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 2,5 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Jardim.

