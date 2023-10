Acidente provoca congestionamento na manhã de quinta-feira, em Campo Grande

A manhã desta quinta-feira (19) começou com congestionamento, na região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), devido a um acidente entre carro e motocicleta.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM e a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta das 7h, na Avenida Costa e Silva, em frente a um supermercado atacadista. O condutor da motocicleta, tem 37 anos, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, com graves lesões no pé direito, podendo inclusive, perder três dedos.

Ainda de acordo com a Polícia Militar e Guarda Civil, o condutor da moto, uma Yamaha Fazer, trabalha como segurança e afirma que a condutora do Corsa Classic avançou o sinal vermelho. A condutora do Corsa Classic, nega a informação e disse aos militares que passou com o semáforo verde.

Duas ambulâncias foram até o local para prestar atendimento, uma da Ursa (Unidade de Resgate de suporte Avançado e uma de resgate do Corpo de Bombeiros. As equipes da GCM e da PM ajudaram na organização e orientação do trânsito, que chegou a ficar travado no sentido bairro/Centro, desde a rotatória da Coca-Cola, e com lentidão no sentido Centro/bairro.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

