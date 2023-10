Adolescente de 14 anos desaparece após mergulho no Rio Taquari; buscas são feitas no local

Um adolescente de 14 anos, identificado como Miguel da Silva, desapareceu na tarde de quarta-feira (18) após mergulhar no Rio Taquari, próximo à Praça do Flutuante, na região central de Coxim, localizada a 251 quilômetros de Campo Grande. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros Militar por volta das 16h.

Os bombeiros, incluindo uma equipe de mergulhadores, realizaram buscas no afluente, que atinge profundidades de até cinco metros, mas não conseguiram localizar o jovem até o momento.

O subtenente encarregado da operação de resgate informou que as buscas foram suspensas devido ao anoitecer, com planos de retomá-las a partir das 6h do dia seguinte.

Além dos bombeiros, uma equipe do Conselho Tutelar de Coxim esteve presente no local para auxiliar nas diligências. A responsável pelo adolescente estava visivelmente abalada e não prestou declarações à imprensa.

Leia mais: