Motorista fica ferida após capotar picape na MS-320

Uma motorista que não teve identidade divulgada, capotou na tarde de ontem (18), uma picape Mitsubishi Pajero na MS-320, próximo a Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do 5º Grupamento de Bombeiros Militar foram acionados por volta das 15h, para socorrer uma família que tinha sofrido um acidente no km-10.

No local, os bombeiros encontraram o veículo com as rodas para cima e os passageiros sentados nas margens da rodovia. De acordo com os militares, a condutora sofreu algumas escoriações e foi socorrida até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

As circunstâncias da capotagem até o momento não foram divulgadas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram