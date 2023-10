Homem tenta fugir, mas é preso com 400 kg de maconha em veículo na BR-262

Um homem que não teve a identidade revelada, foi preso pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PF), com mais de 400 quilos de maconha em um veículo, na BR-262, em Campo Grande.

O flagrante aconteceu na tarde de ontem (17), quando os policiais federais deram sinal de parada ao condutor do veículo VW Fox, no km 310 da BR-262. O sinal de parada não foi respeitado, quando o motorista desobedeceu a ordem e empreendeu fuga, em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático ao veículo, que realizava manobras perigosas durante a fuga, ocondutor parou o veículo em uma vegetação e tentou seguir a fuga a pé mas foi abordado pelos agentes.

No veículo, foram localizados 404 quilos de maconha. O homem disse que buscou a droga em Ponta Porã (MS) e que a entregaria no interior de São Paulo.

O veículo, preso e a droga foram encaminhadas para a Polícia Civil de Campo Grande.

