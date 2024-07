Acidente na MS-430 deixa duas pessoas com ferimentos graves

Um grave acidente envolvendo três veículos na rodovia MS-430, que liga São Gabriel do Oeste a Rio Negro, resultou em duas vítimas em estado grave. Elas foram transferidas em “vaga zero” para Campo Grande, mas seus nomes não foram divulgados. A colisão ocorreu na madrugada deste domingo (14), a 40 km de São Gabriel do Oeste.

Conforme informações preliminares, a colisão envolveu um Fiat Idea, uma picape Saveiro e um Peugeot. A Saveiro, conduzida por Aparecido Rodrigues, de 75 anos, parou no meio da pista. O Peugeot, que vinha no sentido oposto, também parou na MS-430, aparentemente para verificar o que estava acontecendo com o condutor da Saveiro.

Em seguida, o Fiat Idea, que se deslocava no sentido São Gabriel do Oeste a Rio Negro, colidiu violentamente na traseira da Saveiro e na parte frontal do Peugeot. No Peugeot, viajavam um casal e três crianças. O condutor do carro foi identificado como Marcelo Gomes Silva, de 30 anos. Todos os ocupantes do Peugeot foram levados para o hospital.

No Fiat Idea estavam Maria Auxiliadora Yamanaka, de 56 anos, e Mario Sergio Judice, de 55 anos. Ambos foram levados para o hospital de São Gabriel do Oeste.

Ainda conforme o registro policial, as duas vítimas em estado grave foram transferidas para Campo Grande em “vaga zero”, um procedimento de emergência utilizado quando a situação é crítica. Ainda não há informações sobre o estado de saúde atualizado das vítimas. As autoridades ainda investigam as circunstâncias que levaram ao acidente.

Com informações da Agência Brasil.

