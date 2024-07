Moradores do Nhanhá manifestam a revolta de furtos de fios através de faixa

Após inúmeras situações de furtos de fios e outras queixas, os moradores do Jardim Nhanhá, em Campo Grande, se uniram para instalar uma faixa em uma das principais ruas do bairro, a Rua Bom Sucesso. Segundo eles “estamos abandonados pelo poder público. Bem-vindo à Cracolândia, onde o roubo de fio virou bom dia”.

Um dos moradores e comerciante local, o Aglayson Maciel, de 36 anos, revelou ao jornal O Estado que as ocorrências acontecem diariamente e até mesmo à luz do dia. O empresário comenta que não adianta mais denunciar, que os infratores não têm medo de nada, tão pouco da polícia. Ele ainda evidencia o medo que tem pelos seus filhos, pois está ciente da criminalidade que acontece na vizinhança.

“Tenho dois filhinhos pequenos, eles estão aqui comigo e às vezes está com cheiro forte de maconha. Sempre foi assim, mas dentro de um ano as coisas tomaram uma proporção absurda, está muito frequente esses delitos, antes era alguns conhecidos, hoje vem uns diferentes, todo dia aparece alguém novo, acho que eles ficam transitando”, discorre.

Aglayson contou que parou com a empresa, por conta das situações recorrentes de violência, roubo e furto. O comerciante se mudou para o bairro recentemente, mas disse que não pretende sair por conta das suas condições, mas que vive com medo por tudo que vem acontecendo.

“Pensei que não teria mais jeito de deixar a loja aqui. Você fica até com medo de parar [por aqui]. O meu vizinho é o que mais sofre. Ele colocou uma graxa ali, ali ainda está limpo, mas é sujo direto, de marmitas e outras coisas. O senhor que mora ali na frente também sofre, um dia ele foi virar a esquina e roubaram o celular dele, no meio do dia”

A reportagem tentou conversar com o proprietário que construiu a proteção de seu estabelecimento, mas o mesmo não quis se identificar, apenas comentou que “está cada dia pior, essa era única maneira de parar com o movimento deles [moradores em situação de rua] aqui na loja”. Aglayson contou que o senhor sofreu roubo diversas vezes, além disso, os assaltantes destruíram o imóvel, quebrando pia, arrancando a telha, deteriorando o local.

Outras duas moradoras, que não quiseram ser identificadas, confirmaram os relatos e acrescentaram que o bairro está a cada dia mais violento, e que na rua delas, em um mês, furtaram cerca de três vezes o fio. E uma das vezes a rua inteira ficou sem energia. O cartaz foi colocado na manhã de sexta-feira (12), mas acabou caindo, os protestantes guardaram e informaram que vão colocar de novo na segunda-feira (15), pois acreditam que só assim serão ouvidos.

Por Inez Nazira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.