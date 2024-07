Corpo é encontrado carbonizado em casa destruída pelo fogo

Pessoa ainda não identificada foi encontrada carbonizada, na madrugada deste sábado (13), em um casa de madeira destruída por um incêndio e localizada na BR-376, entre Jateí e Glória de Dourados.

De acordo com o site MS News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio que consumia uma residência. QUando os militares conseguiram apagar as chamas, encontraram um corpo carbonizado debaixo dos escombros.

O proprietário do imóvel esteve no local e contou que ninguém morava na casa. No terreno foi localizada uma bicicleta de cor vermelha, que talvez possa pertencer à vítima.

Na madrugada deste sábado, a temperatura no município alcançou a mínima de 8°C. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para investigar o caso e indetificar a pessoa.

