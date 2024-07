Concurso prevê vagas para policiais civis e mais de 200 para bombeiros

Secretário da Sejusp informa que o Governo está estudando o impacto financeiro

Em entrevista ao jornal O Estado, o secretário da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), Antônio Carlos Videira, confirmou a abertura, ainda este ano, de concurso público da PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul). O secretário explica que o Estado está estudando o impacto financeiro das novas contratações.

O titular da Sejusp também adianta que o governador Eduardo Riedel (PSDB) deve anunciar o certame nos próximos dias. Além disso, revela que a seleção seja destinada ao provimento de mais de mil vagas. Entre elas, serão separadas cerca de 240 vagas para bombeiros temporários, que atuaram no combate aos incêndios florestais.

“Estamos tratando com o governador, ele deve anunciar nos próximos dias. Estamos esperando a ampliação de mais 500 vagas de soldados da Polícia Militar, 240 vagas para bombeiros temporários que atuarão em todos os biomas, principalmente no combate a incêndios florestais. Também 30 vagas para perito médico legista e 300 vagas para investigadores da polícia judiciária. Este concurso será regionalizado para atender todas as regiões do estado”

O diretor-geral da Polícia Civil, Lupersio Degerone, havia comentado que os trâmites administrativos do concurso estavam em andamento e pretendia incluir algumas vagas para a especialidade de escrivão. “Está caminhando bem. Vamos fazer algumas mudanças agora para possibilitar que pessoas com formação de tecnólogo também possam participar do nosso concurso”, afirmou

Para ingressar nas carreiras, os candidatos do concurso PCMS deverão possuir o nível superior de formação. A remuneração inicial de um agente e escrivão da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul é de R$5.295, conforme indicado na Lei Complementar nº 290 de 2021. Ao final da carreira, a remuneração pode chegar a R$12.663,54. Já a jornada de trabalho do aprovado é de 40 horas.

O edital está previsto para sair ainda este ano, mas está em fase de estudo. Em maio, uma comissão especial foi formada para dar início às tratativas e discutir o novo edital, o objetivo é realizar a análise e a revisão dos critérios técnicos do concurso de agente de polícia judiciária. “O governador está analisando o impacto financeiro dessas novas contratações e nós queremos acreditar que até o final do mês já tenhamos uma posição sobre isso”, destaca o secretário.

Por Inez Nazira

