Acidente na BR-262 em Anastácio: Toyota Bandeirante capota após ultrapassagem perigosa de carreta

Na manhã desta quarta-feira (15), um acidente deixou duas pessoas feridas na BR-262, em Anastácio. Uma Toyota Bandeirante capotou e foi parar na vegetação às margens da rodovia após o motorista perder o controle da direção. O acidente ocorreu após uma manobra arriscada de ultrapassagem por parte de um motorista de uma carreta.

Segundo informações preliminares, o próprio condutor da caminhonete, de 39 anos, relatou que o acidente aconteceu quando a carreta fez uma ultrapassagem indevida e fechou o veículo, forçando-o a perder o controle. A colisão com a vegetação fez com que a Toyota Bandeirante capotasse, mas felizmente, as vítimas não sofreram ferimentos graves.

No veículo estavam o motorista e um passageiro, de 17 anos. Ambos foram rapidamente socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, as vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital Regional de Aquidauana. Segundo os profissionais de saúde, os ferimentos de ambos foram leves.

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão no local do acidente para investigar as causas do ocorrido. A manobra imprudente da carreta, que aparentemente causou a perda de controle da Toyota, será analisada, a fim de esclarecer as circunstâncias desse acidente.

