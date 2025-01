Carreta tomba na BR-163 em Rio Brilhante; motorista fica ferido e tráfego segue em meia pista

Na manhã desta quarta-feira (15), uma carreta Scania de cor vermelha, carregada com produtos alimentícios, tombou na BR-163, em Rio Brilhante, a 158 km de Campo Grande. O acidente aconteceu enquanto o motorista, de 48 anos, seguia no sentido Dourados a Campo Grande. Por razões ainda desconhecidas, o veículo saiu da pista e acabou tombando às margens da rodovia.

A cabine da carreta ficou na pista, enquanto a carroceria foi parar na vegetação. O motorista, natural do Paraná, sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

A CCR MSVia e a Polícia Rodoviária Federal estão no local, onde o tráfego segue em meia pista até a remoção do veículo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.