Carro com bebê tem lateral destruída ao bater em caminhão na BR-376

Carro com quatro pessoas, sendo uma delas bebê de um ano, ficou com a lateral completamente destruída, após bater em um caminhão na BR-376, entre Ivinhema e o distrito de Amandina, distante 289 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, no impacto, uma das portas e rodas acabaram arrancadas, deixando parte do veículo destruído. Apesar da gravidade do acidente, os ocupantes não se feriram gravemente. No automóvel estavam um casal, uma mulher de 59 anos e a criança, que completou um ano de vida hoje.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. O condutor do caminhão, que transportava piscinas, não sofreu ferimentos e ficou no local até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram20