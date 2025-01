Convocação para curso de formação do CPNU será antecipada para 4 de fevereiro, confirma Ministério da Gestão

O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) divulgou, em edital publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15), as regras para a convocação dos candidatos aprovados no CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) para o curso de formação. A convocação foi antecipada para o dia 4 de fevereiro, conforme anunciado pela ministra Esther Dweck na terça-feira (14).

Os cursos de formação são destinados aos candidatos aprovados nos blocos 1 a 7. Para os aprovados do bloco 8, de nível médio, não será necessário realizar o curso. As vagas são para os cargos de EPPGG ( Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental), ACE (Analista de Comércio Exterior), ATI (Analista em Tecnologia da Informação), ATPS (Analista Técnico de Políticas Sociais), AIE (Analista de Infraestrutura), Aneel (Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia), Antaq (Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários), AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho) e ANS (Especialista em Regulação de Saúde Suplementar).

O ministério explicou que, para cada cargo, poderão ser realizadas até três convocações, pois o edital permite que os candidatos se inscrevam em mais de um cargo. As demais convocações ocorrerão nos dias 11 e 18 de fevereiro, e um prazo de dois dias será aberto para manifestação de interesse nos cursos de formação.

Durante o curso, os convocados receberão 50% da remuneração inicial prevista para o cargo, exceto para servidores públicos, que poderão optar por manter seus vencimentos atuais. O objetivo da formação é desenvolver competências técnicas, gerenciais e estratégicas, além de oferecer um conhecimento mais profundo sobre as funções e responsabilidades dos cargos no serviço público federal.

Os cursos terão aulas presenciais e online, com carga horária variando de 140 a 540 horas, dependendo do cargo, e serão ministrados pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública) e pelo Cebraspe. O ministério informou que a maior parte dos cursos ocorrerá em Brasília, com exceção do cargo de ANS (Especialista em Regulação de Saúde Suplementar), cujo curso será no Rio de Janeiro. Já o curso para AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho) será híbrido, com parte presencial em Brasília e parte online.

Para saber se foi convocado, o candidato deverá acessar a página do CPNU nos dias 4 e 5 de fevereiro, onde poderá confirmar seu interesse na vaga e no curso de formação. A participação será confirmada somente após o clique no “Sim” da convocação e matrícula. O ministério alerta que, à medida que os candidatos confirmam a participação, novas vagas serão abertas, e as listas serão atualizadas nos dias 11 e 18 de fevereiro.

Candidatos que forem reconvocados para cargos de maior preferência terão sua vaga anterior automaticamente disponibilizada para outro candidato, e a convocação para um novo cargo implica na exclusão do candidato das listas de cargos de menor preferência. Mesmo após a convocação, o candidato poderá ser chamado para um cargo de maior preferência, caso avance na lista de aprovados.

Com Informações da Agência Brasil